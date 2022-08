A cura della Redazione

Controlli serrati della Guardia di Finanza per contrastare la commercializzazione di prodotti non sicuri e/o contraffatti, soprattutto in questo periodo che vede il capoluogo campano e la provincia movimentata da intensi flussi turistici.

Tra Torre Annunziata, Castellamare di Stabia e Massa Lubrense, le Fiamme Gialle oplontine hanno sequestrato oltre 71.000 articoli non sicuri, come casalinghi e cosmetici, utensileria elettrica professionale e controller per giochi.

Sono 4 i responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio mentre per 2 di loro è scattata la denncia penale alla Procura di Torre Annnziata.

(foto di repertorio)