A cura della Redazione

Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo sul Nord Italia.

Caduti per il vento frammenti dal Campanile di San Marco a Venezia.

Due morti in Toscana per il maltempo, a Lucca (un uomo) e a Carrara (una donna), dove si è abbattuta una tromba d'aria. In ambedue i casi si tratta di persone colpite da alberi durante i nubifragi. Sono circa 100 le persone evacuate dalle loro abitazioni nei comuni di Massa (30) e Carrara (70). La protezione civile sta allestendo un riparo per la notte nelle scuole e nelle palestre messe a disposizione dai Comuni.

Notizie di danni per raffiche di vento sopra i 140 chilometri all'ora e richieste di stato di calamità anche in Liguria e Emilia-Romagna, in particolare nelle province di La Spezia, Ferrara e Modena e nel Tigullio.

Dal mattino squadre di vigili del fuoco in azione per alberi caduti, rami pericolanti, dissesti statici, tetti divelti e soccorso ad automobilisti in difficoltà: oltre 150 gli interventi svolti finora.

In Liguria una mareggiata ha portato le cabine dalle spiagge sulla linea ferrovia. Danni anche nel Ferrarese dove una gru è caduta su villette a schiera. Tromba d'aria su Bondeno. La grandine, poi, ha distrutto una serie di coltivazioni nello Spezzino.

Allarme meteo ancora per 36 ore. In Lombardia temporali fino a domani. Inoltre danni ingenti a decine stabilimenti balneari in Versilia.