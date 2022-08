A cura della Redazione

Le immagini girate da un residente questa mattina a Scafati, rivelano il colore inquietante dell’acqua del canale San Tommaso. Un rosso amaranto poco rispondente alla realtà. E’ molto probabile che fosse in atto uno sversamento illegale. L’acqua che scorre limpida da una sponda, cambia colore alla sponda opposta dove nuotano delle anatre.

Già in passato il canale San Tommaso, affluente del fiume Sarno, è stato oggetto di sversamenti illegali, è molto probabile che qualcuno non abbia cambiato abitudini.

“Occorrono pene severe e tempestive per chi inquina e attenta ripetutamente alla salute del territorio e dei cittadini – afferma il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli -. E’ inaccettabile che ci si possa sentire in diritto di poter agire distruggendo ciò che rappresenta un bene di tutti, per tutelare i propri sporchi interessi. Ringrazio il cittadino che si è fatto immediatamente portavoce di un simile episodio scandaloso segnalandolo anche alle autorità competenti”,