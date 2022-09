A cura della Redazione

Un 17enne è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare per il Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei a Napoli.

Gli agenti di Polizia del Commissariato San Ferdinando hanno provveduto all'esecuzione del provvedimento emesso dal Gip del Tribunale per i Minorenni nei confronti del minore napoletano, residente in zona Pallonetto S. Lucia, gravemente indiziato in quanto autore di due distinti fatti accaduti nel luglio scorso.

La sera del 16 luglio in via Orazio, un uomo di 35 anni fu ferito da un colpo di arma da fuoco alla gamba e rapinato del ciclomotore a lui in uso. Successivamente, la sera successiva, un turista svizzero subì una rapina a mano armata di un orologio allorquando lo stesso si trovava seduto presso un noto bar sito in Piazza Trieste e Trento.

Gli investigatori, grazie alla descrizione fornite dalla vittima nel primo caso, e alla visione delle immagini di videosorveglianza del bar nel secondo, sono riusciti a ricostruire i due episodi, acquisendo elementi integranti gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato che, in attesa dell'interrogatorio di garanzia, è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza ai Colli Aminei.