Servizio alto impatto dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata. 57 le persone identificate, 23 i veicoli passati al setaccio.

Domenico Venditto, 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. E’ stato sorpreso in via Vigne mentre cedeva cocaina ad un cliente poi segnalato alla Prefettura. Nella sua abitazione altre 16 dosi della stessa sostanza e materiale vario per il confezionamento. Il 35enne è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.

Denunciato un 34enne oplontino per guida senza patente. La sua auto è stata sequestrata perché senza assicurazione.

Dovrà rispondere di ricettazione un uomo di 54 anni, di Boscoreale, controllato alla guida di una Audi A1 provento di un furto commesso poche ore prima a Napoli. L’uomo è stato denunciato mentre l’auto è stata restituita al legittimo proprietario.