A cura della Redazione

Spaccio di droga al rione Murattiano di Torre Annnziata, due arresti eseguiti dalla Guardia di Finanza del Gruppo oplontino. Le accuse mosse nei loro confronti sono di detenzione e cessione di stupefacenti. Con l'ausilio delle unità cinofile, nel corso del blitz, sono stati sequestrati 1,8 grammi di marijuana e 19.170 euro.

Gli indagati sono stati condotti al carcere di Poggioreale.

Le indagini, coordinate dalla Procura torrese, sono state avviate a seguito di una attività di polizia giudiziaria espletata dalle Fiamme Gialle oplontine che il 24 giugno 2020 portò, nel corso di una perquisizione, al rinvenimento di circa 200 grammi di marijuana in un garage dell'abitazione di un pluripregiudicato della zona, già condannato per droga.

Successivamente, attraverso intercettazioni telefoniche, riprese video, localizzazioni gps, e servizi di appostamento e osservazione degli investigatori, fu individuata una fiorente piazza di spaccio gestita dai due indagati raggiunti dal provvedimento cautelare. Sarebbero un centinaio gli episodi di cessione di droga documentati e avvenuti non solo nelle loro abitazioni ma anche in strada, nei pressi delle scuole. Il tutto era "itinerante", con appuntamenti telefonici con gli acquirenti a cui venivano di volta in volta consegnate le dosi acquistate.

Nel corso delle indagini, i finanzieri hanno ricostruito ben 426 episodi di cessioni di droga, principalmente nelle vicinanze delle scuole, anche a minori, e in una abitazione adibita a vero e proprio "market".

Oltre ai due arrestati odierni, durante le investigazioni sono finite in manette, in flagranza, altre due persone; il 17 gennaio scorso vennero arrestati tre pusher; sequestrati complessivamente oltre mezzo chilo di marijuana e 154 grammi di cocaina; segnalati al Prefetto in qalità di assuntori di stupefacenti sei "clienti".