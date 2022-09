A cura della Redazione

Era ricercato dal 2017 il 72enne che ieri è stato arrestato a Pompei. Sulle sue tracce c'erano da tempo i carabinieri del Nucleo Invstigativo di Salerno, che lo hanno individuato nella città mariana grazie anche ai numerosi pedinamenti dei familiari.

L'uomo, di Cava de' Tirrenni, era stato condannato a 21 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, reato commesso tra il 2006 e il 2009. La condanna era stata emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, mentre le indagini sono state coordinate dalla DDA di Napoli.

Il 72enne sarebbe stato il promotore e l'organizzatore di una potente rete criminale, che contava su altre 47 persone a vario titolo coinvolte, in grado di importare dall'Albania ingenti quantitativi di ketamina, olio di hashish e di un potente medicianle veterianario, il Boostin-S, che veniva fornito ad allevatori di bufale senza alcuna sorveglianza veterinaria, in grado di accrescere la produzione di latte. E' una sostanza molto pericolosa per la salute umana e animale.