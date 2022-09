A cura della Redazione

Era ricercato da gennaio scorso A. P., 67enne ritenuto affiliato al clan Amato-Pagano. E' stato catturato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, che lo hanno rintracciato in una abitazione a Casavatore, in provincia di Napoli.

L'uomo era destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d'Appello partenopea in quanto indiziato gravemente di omicidio e occultamento di cadavere. Vittima fu Gaetano De Pascale, cugino del boss Paolo Di Lauro, ucciso nel novembre 2004 nel corso di quella che è conosciuta come la prima faida di Scampia.

I militari dell'Arma sono riusciti a scovare il 67enne grazie a meticolose indagini basatesi sul movimento dei flssi bancari e sull'analisi dei dati del web.

L'uomo, nonostante fosse oggetto della misura cautelare, percepiva anche il reddito di cittadinanza.