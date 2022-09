A cura della Redazione

Poco prima delle 19 in via Torretta di Siena, nella periferia di Torre Annunziata è scoppiato un vasto incendio. Le fiamme stanno sprigionando una densa coltre di fumo nero e sono partite da un capannone industriale in disuso. Al momento non sono ancora chiare le cause dell'incendio.

Sul posto, insieme ai carabinieri e guardia di finanza, sono giunti i mezzi dei vigili del fuoco per provare a domare il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento.

Al momento non si registrano feriti o danni alle vicine abitazioni.

