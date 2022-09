A cura della Redazione

Controlli "Alto Impatto" a Torre Annunziata. Gli agenti del locale Commissariato di Polizia e i finanzieri del Comando provinciale di Napoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile antidroga delle Fiamme Gialle, hanno presidiato diverse zone della città oplontina.

In particolare, posti di controllo sono stati effettuati in corso Vittorio Emanuele III, nelle vie de Simone, Cuparella, Settetermini, Vittorio Veneto e Pastore, e in Viale Marconi, zona litoranea.

Nel corso dell’attività sono state identificate 163 persone, di cui 55 con precedenti di polizia, controllati 94 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestate due violazioni del Codice della Strada per guida senza patente e mancata esibizione dei documenti di circolazione.

Infine, sono state controllate 8 persone sottoposte agli arresti domiciliari.