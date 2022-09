A cura della Redazione

Morto per arresto cardiaco mentre era in attesa di essere visitato al pronto soccorso del San Leonardo di Castellammare di Stabia.

E’ accaduto martedì scorso. Mario Buono, 49 anni, era giunto in ospedale con forti dolori al petto. Il pronto soccorso del nosocomio stabiese, però, era momentaneamente chiuso per un caso di Covid e quindi l’uomo ha dovuto attendere prima di essere visitato. Terminata l’emergenza, il 49enne è entrato in arresto cardiaco e tutti i tentativi per rianimarlo sono risultati vani.

Dopo la denuncia da parte dei familiari dell’uomo, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla vicenda.

Nel frattempo il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo ha annunciato l’apertura di un’indagine interna per accertare eventuali responsabilità degli operatori in servizio, dichiarando che nel caso dovesse svolgersi un procedimento giudiziario, l’Asl Napoli 3 Sud si costituirà parte civile.

“La direzione generale aziendale – si legge in una nota - è vicina alla famiglia del signor Buono per il gravissimo lutto che l’ha colpita”.