A cura della Redazione

Insegnante ucciso in una scuola. E' quanto sarebbe accaduto nel Napoletano, precisamente a Melito di Napoli, dove i carabinieri - all'interno del perimetro della scuola media "Marino Guarano" - hanno rinvenuto ieri sera, intorno alle 22.30, il corpo senza vita di M. T., 64 anni. L'uomo presentava, stando alle prime notizie, ferite d'arma da taglio.

I familiari, non vedendolo rincasare, hanno dato l'allarme e così sono scattate le ricerche, culminate purtroppo con il rinvenimento del cadavere dell'uomo.

Il 64enne è stato diverse volte consigliere comunale a Mugnano ed era docente di sostegno presso l'istituto scolastico.

Indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto, non è esclusa alcuna pista al momento. Indizi utili potrebbero emergere dalla visione delle immagini della videosorveglianza.

L'Istituto resterà chiuso fino al prossimo 30 settembre.