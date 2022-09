A cura della Redazione

A causa del vento, ieri sera si è verificato il cedimento di una parte dell'impalcatura montata su Palazzo Cellamare in via Chiaia a Napoli. ll ponteggio era stato collocato all'interno all'area privata dello stabile e quindi non si avbbattuto sulla pubblica via, con il rischio di provocare danni a persone e cose.

La Protezione civile ed i Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti ed stata interdetta l'area. La Polizia Locale sta presidiando i luoghi nell'attesa dell'intervento di messa in sicurezza da parte della ditta privata e del rilascio del conseguenziale CEP (Certificato di Eliminato Pericolo).

Vigili del fuoco in azione nella notte, sempre a causa del maltempo, a Mercato San Severino, nel Salernitano, in particolare in zona Sant'Angelo. Qui si è verificata l'esondazione di un torrente che ha allagato strade e locali seminterrati. Non ci sono stati feriti.