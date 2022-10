A cura della Redazione

Ritrovamento di droga e cartucce di vario calibro.

Stamattina gli agenti del Commissariato di Pompei, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno controllato il cortile di uno stabile in via Grotta II.

Qui hanno rinvenuto, in una busta in plastica posizionata vicino al muro perimetrale di un garage e in un secchiello in plastica riposto in un bidone condominiale della spazzatura, 617 grammi di canapa indiana, 254 grammi di hashish, 12 grammi di cocaina, 12 cartucce di diverso calibro, 2 fondine da arma da fuoco e 2 bilancini di precisione.