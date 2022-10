A cura della Redazione

Inchiesta sul mancato rispetto delle norme a tutela dell'ambiente della Procura di Torre Annunziata, due provvedimenti di sequestro eseguiti dai carabinieri del NOE (Nulceo Operativo Ecologico).

Sigilli a due aziende: un cantiere nautico a Torre Annunziata ed una industria conserviera a Poggiomarino. I rispettivi legali rappresentanti sono indiziati di superamento dei valori soglia dello scarico industriale nei corpi idrici superficiali, scarico abusivo di reflui industriali ed emissioni in atmosfera senza autorizzazione.

Le indagini, coordinate dalla Procura oplontina, sono state condotte dal reparto ambientale dell'Arma con l'ausilio dei tecnici ARPAC, l'agenzia regionale per la protezione ambientale.

Nel cantiere nautico, che occupa 10 lavoratori, gli investigatori hanno accertato che le lavorazioni avvenivano in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di auotirzzazione allo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali - risultate contaminate da morchie di verniciatura, olii industriali e scarti di attività di abrasione delle chiglie delle barche - che si immettevano direttamente nella rete fognaria senza alcun trattamento preventivo di depurazione.

A Poggiomarino, invece, sono state effettuate ispezioni tra maggio ed agosto scorsi in un'azienda - con 55 dipendenti - del settore conserviero. Qui, sarebbero stati accertati il superamento dei limiti relativi ai parametri degli scarichi industriali confluenti nel fiume Sarno, in relazione all'azoto nitroso, al C.O.D. (domanda chimica di ossigeno), all'escherichia coli e all'alluminio. Indiviuatra, inoltre, nel corso delle verifiche, la creazione di una connessione idraulica (bypass) tra la vasca di ingresso dei reflui e il pozzetto presente a lato della tubazione di scarico, non rappresentata nella planimetria.

Il sequestro, disposto dal GIP del Tribunale oplontino, "si è reso necessario - evidenzia il Procuratore Nunzio Fragliasso - al fine di evitare la compromissione ulteriore dell'ambiente circostante e, in particolare, del fiume Sarno".