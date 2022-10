A cura della Redazione

Avrebbero mangiato la mandragora, una verdura che può essere tossica per l'organismo, naturalmente a loro insaputa, le persone ricoverate per intossicazione alimentare all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Una sarebbe addirittura in prognosi riservata.

I carabinieri sono giunti nel nosocomio allertati dal personale sanitario, che ha segnalato la presenza di alcuni pazienti intossicati, facenti parte di nuclei familiari diversi.

Pare abbiano ingerito delle verdure acquistate in negozi dell'area flegrea, a Quarto e Monte di Procida, forse non imbustate ma sfuse. La mandragora sarebbe finita tra spinaci e biete. I sintomi avvertiti riconducono proprio all'aver ingerito questa particolare tipologia di verdura.

Sul caso sono in corso accertamenti anche ad opera dell'ASL.