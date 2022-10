A cura della Redazione

Alto Impatto della Polizia a Torre Annunziata. Gli agenti del Commissariato oplontino, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, presidiando in particolare corso Vittorio Emanuele III, via Vittorio Emanuele II, vico della Fortuna, via De Simone, via Cuparella, via Settetermini e via Pastore, in Viale Marconi (zona giardinetti/lidi balneari) e le piazze Imbriani e Risorgimento (zona Torre Centrale).

Nel corso dell’attività sono state identificate 181 persone, di cui 57 con precedenti di polizia, e controllati 91 veicoli.

Controllate infine 8 persone sottoposte agli arresti domiciliari.