Nessun posto a sedere nello stadio “Santo Stefano” di Qualiano, gli spalti sono gremiti. L’entusiasmo è alle stelle per la partita che vede Sport Village e Borbonia Felix contendersi la 2a giornata del campionato regionale di calcio di seconda categoria.

La prima mezz'ora di gioco è appena trascorsa quando i padroni di casa si portano in vantaggio. Il gol è in presunto fuorigioco ma l’arbitro convalida. Non è sostenuto dal VAR e il tribunale popolare rumoreggia. Il pubblico ospite fischia, quella rete è da annullare! Il dirigente e il portiere della squadra in trasferta non ci stanno e si scagliano contro l'arbitro. Volano insulti, minacce. E ancora il supporto dei fischi dagli spalti.

Gli animi si scaldano. Arbitri della controversia diventano i carabinieri della locale Stazione. Non per assegnare o meno il gol ma per identificare i più riottosi e il dirigente e il portiere. Entrambi saranno denunciati in stato di libertà.

La partita riprende, il tempo perso sarà recuperato: finirà 3 a 2 per i padroni di casa. Non resta che attendere il 29 gennaio 2023 quando si scenderà in campo per il prossimo “scontro” tra le due compagini napoletane.