A cura della Redazione

Spiacevole episodio questo pomeriggio in Villa Parnaso a Torre Annunziata.

Una donna di 41 anni, in cura presso il Centro di igiene mentale di piazza Cesàro, dopo essersi buttata in mare con tutti gli abiti, ha raggiunto in preda ad una crisi isterica Villa Parnaso, chiudendosi nel bagno. La scena non è passata inosservata e così dopo poco è giunta sul posto una pattuglia dei carabinieri ed un’ambulanza del 118 della Misericordia.

I militari hanno raggiunto la donna che, denudatasi completamente, ha incominciato a sbraitare, non avendo alcuna intenzione di uscire dal bagno.

Dopo circa un’ora di serrato colloquio, i due carabinieri hanno convinto finalmente la donna a vestirsi e a seguirli fin dentro l’ambulanza. Qui è stata sedata e trasportata all’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove è stata ricoverata nel reparto pschiatrico.

Siamo stati presenti a tutta la scena, e ci preme sottolineare la professionalità dei due militari che, senza perdere la calma, nonostante l’irrequietezza della donna, sono riusciti a tranquillizzarla e ad accompagnarla “sotto braccio” fino all’ambulanza.