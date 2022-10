A cura della Redazione

Viene fermato per un controllo sull'asutostrada A1, nel territorio di Caivano (Napoli), tenta di corrompere gli agenti della Polizia Stradale che, invece, lo arrestano.

Verso le ore 21.50 di martedì scorso, gli agenti della Sottosezione Polstrada di Napoli Nord, hanno proceduto al controllo di un autocarro Fiat Magirus con a bordo tre persone.

Durante le fasi delle verifiche, i poliziotti hanno contestato al conducente una violazione del Codice della Strada in quanto i due passeggeri occupanti dell’autocarro non possedevano titolo per essere trasportati sul veicolo commerciale.

L'uomo, un cittadino italiano di 65 anni, non appena informato della violazione contestatagli e della sanzione accessoria consistente nella sospensione della carta di circolazione per un mese, rivolgendosi ai poliziotti ha detto testualmente: “Possiamo apparare?”, appoggiando contestualmente nel vano cruscotto dell’autovettura di servizio la somma di 100 euro, suddivise in due banconote da 50.

Immediatamente i due agenti hanno proceduto al suo arresto per il reato di istigazione alla corruzione.

L'uomo è stato poi tradotto presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale.