A cura della Redazione

Scontro a fuoco tra Polizia e banda di rapinatori nell'Avellinese. Uno dei malviventi viene ferito mortalmente.

E' accaduto ieri sera a Cesinali, piccolo Comune della provincia. Stando alle prime notizie, i malviventi, 6 in tutto e, pare, tutti pugliesi, erano a bordo di un furgone e due auto, attenzionati dagli agenti di Polizia delle Questure di Foggia e Chieti in quanto ritenuti in procinto di mettere a segno una rapina il cui obiettivo è al momento sconosciuto.

All'alt degli uomini in divisa, lungo la strada provinciale nel territorio di Cesinali, hanno risposto sparando. Poi il conflitto a fuoco e uno dei presunti malviventi viene colpito e muore, abbandonato in auto dai suoi sodali, poi fuggiti.

Tre componenti della banda si sarebbero arresi e consegnati alla Polizia, altri due sono in fuga e ricercati. Uno di questi - riferisce l'ANSA - sarebbe stato catturato.