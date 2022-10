A cura della Redazione

Un camion articolato, nelle prime ore di questo pomeriggio, molto probabilmente all’uscita dell’autostrada di Torre Annunziata Nord ha sbagliato strada. Ha imboccato prima via Prota, poi via Caravelli e infine si è trovato su via Gino Alfani, non sapendo come proseguire.

In suo aiuto (il camionista era straniero) è accorsa la Polizia Municipale. L’autista ha fatto inversione di marcia su Rampa Nunziante, e poi a retromarcia ha percorso tutta via Gino Alfani. Poi di nuovo inversione in via Gambardella, e infine si è rimesso su via Caravelli, e da lì in via Prota. Indubbiamente una manovra stressante e faticosa che ha messo a dura prova le doti dell'autista del camion..

Non siamo riusciti a sapere quale fosse la destinazione del camionista. Una cosa è certa: l’autista si è fidato troppo del suo navigatore GPS, non prendendo forse in considerazione la mole del suo automezzo.