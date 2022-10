A cura della Redazione

Due morti e una donna ferita ieri sera (intorno alle ore 20) in un incidente avvenuto sull'autostrada A1, Napoli-Roma, in direzione della Capitale, all'altezza dello svincolo della SS 162, in territorio di Afragola.

L'impatto è avvenuto tra una moto con due persone a bordo ed un automobilista che, per cause ancora da chiarire, pare stesse attraversando a piedi la carreggiata, forse perché il suo veicolo è rimasto in panne. Testimoni riportano che l'uomo a piedi stesse barcollando. Circostanze queste che dovranno essere chiarite dalle indagini della Polizia Stradale, accorsa sul posto insieme a personale di Autostrade, e verosimilmente dall'autopsia che potrebbe essere effettuata sui cadaveri.

L'impatto è stato tremendo, con l'uomo alla guida della moto, 23 anni, e l'auomobilista che sarebbero deceduti sul colpo. Ferita la giovane che viaggiava con il centauro, di 22 anni.

Sul posto - come riferisce il gruppo Facebook Nessuno tocchi Ippocrate - sono giunte tre ambulanze. Nonostante le manovre di rianimazione praticate dal personale sanitario, per le due vittime non c'è stato nulla da fare.

La 22enne - riporta ancora Nessuno Tocchi Ippocrate - invece è stata trasportata, in codice rosso, all'Ospedale del Mare. E' stata intubata ed ha riportato traumi commotivo e maxillo-facciale. Se la caverà.