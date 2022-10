A cura della Redazione

Giovane studente accoltellato in una scuola a Miano, periferia di Napoli. Stando alle prime notizie, il ragazzo, di 15 anni, sarebbe stato ferito ad un braccio e alla schiena. Il gruppo Facebook Nessuno Tocchi Ippocrate riferisce di fendenti inferti al volto e al torace.

Sul posto sono giunte la Polizia e due ambulanze, una delle quali ha trasportato il ragazzo all'ospedale Cardarelli in codice rosso. E' ricoverato in stato di shock ma non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita.

L'aggressore potrebbe essere un coetaneo della vittima. Sull'accaduto indaga la Polizia, che ora avrà il compito di identificare il responsabile e ricostruire la dinamica di quanto successo.