A cura della Redazione

Il Questore di Napoli ha adottato un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), della durata di un anno, nei confronti di un tifoso napoletano di 26 anni che, durante l’incontro di calcio Napoli - Torino, disputato lo scorso 1 ottobre presso lo stadio “Maradona”, era stato denunciato per scavalcamento poiché aveva oltrepassato la grata di separazione di due gate per poi passare dal settore superiore della curva B a quello inferiore.

Un altro DASPO, della durata di ben 7 anni, è stato adottato nei confronti di un 35enne nolano con riferimento alla partita Nola - Portici giocatasi lo scorso 24 settembre allo stadio comunale di Volla.

In quell’occasione, gli agenti del Commissariato di Nola erano intervenuti per la segnalazione di uno scontro tra supporters del Nola e del Savoia avvenuto in via Matilde Serao a Cercola. Nella zona c'era stato infatti l'incrocio pericoloso tra le due tifoserie, con quella nolana per la partita Nola - Portici” a Volla e quella oplontina per la gara tra Savoia e Ischia proprio a Cercola.

I poliziotti si erano poi sono recati in via Seminario, nelle vicinanze dello stadio di Nola, dove avevano visto diversi tifosi che stavano rientrando dalla trasferta di Volla e, in particolare, avevano sorpreso il 35enne mentre prelevava due mazze da baseball dall’auto e, per tale motivo, lo avevano denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.