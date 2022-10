A cura della Redazione

Giovane 18enne si ferisce alla spalla sugli scogli artificiali frangiflutti presenti al Molo di Ponente nel Porto di Torre Annunziata, soccorso dalla Capitaneria di Porto.

L'intervento del personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo oplontino, guidato dalla comandante Tenente di Vascello Alessandra Vaudo, è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 27 ottobre, intorno alle ore 19.

Allertato immediatamente il 118 affinché fosse presente sul posto nel momento in cui sarebbe stato salvato il malcapitato, che non riusciva a muoversi a causa del forte trauma riportato, i militari hanno provato a raggiungere il ragazzo via terra ma, impossibilitati anche a causa dell'assenza di illuminazione artificiale sulla zona in cui si era verificato l'incidente, hanno utilizzato una imbarcazione da diporto reperita sul posto e raggiunto il giovane che, recuperato via mare, è stato poi affidato alle cure del personale sanitario.