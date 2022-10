A cura della Redazione

Palazzina sgomberata a Villaricca, nel Napoletano. Il manto stradale, in via Palermo al civico 72, è sprofondato lasciando l'edificio in bilico, con una porzione di muretto adiacente allo stabile venuta giù.

Le famiglie che occupano le stabile, 6 in tutto, sono state fatte evacuare. Sul posto la Polizia Locale, le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco, nonché personale dell'azienda del gas intervenuto per scongiurare eventuali "fughe".

Non si registrano fortunatamente feriti. Rimossa anche un'auto parcheggiata sotto al palazzo e anch'essa in procinto di cadere nel burrone venutosi a creare, verosimilmente a causa di infiltrazioni d'acqua.

In corso verifiche tecniche per chiarire cosa sia accaduto.