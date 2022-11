A cura della Redazione

Da ieri mattina, un ragazzo di 28 anni di nome Eugenio, alto circa 2 metri, si è allontanato da casa senza farvi più ritorno. Il ragazzo vive con la mamma che lavora come badante presso una famiglia di Torre Annunziata.

Eugenio non parla né capisce l’italiano, non ha con sé né cellulare né documenti. Inoltre è in uno stato di depressione.

Ieri si è recato alla Mensa dei poveri presso la chiesa dell’Immacolata, dove gli sono stati forniti, oltre al pranzo, anche abiti più pesanti. Nel pomeriggio è stato visto a via Settetermini, al confine con il comune di Boscoreale. Chi avesse notizie du di lui, può contattare il seguente profilo facebook