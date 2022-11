A cura della Redazione

Ancora disagi sulla linea Circumvesuviana.

Dalle ore 14 circa, la circolazione ferroviaria sulla tratta Torre Annunziata-Poggiomarino (interessata anche Scafati) è momentaneamente interrotta a causa di un problema di natura tecnica.

E' stato istituito un servizio bus sostitutivo della ditta "Romano", lo comunica l'EAV (di seguito gli orari e i punti di fermata)

L'azienda di trasporto fa sapere che il "problema tecnico" è dovuto al deragliamento della parte finale di un convoglio che stava giungendo a passo d'uomo alla Stazione di Pompei Santuario - proveniente da Poggiomarino - per effettuare la fermata passeggeri. "I 30 viaggiatori a bordo in quel momento sono scesi in sicurezza sul marciapiede in Stazione. I tecnici di EAV sono sul posto per accertare le cause e ripristinare la circolazione", si legge nella nota. Non ci sono stati feriti, ha precisato l'EAV.

(notizia aggiornata)