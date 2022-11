A cura della Redazione

Giocattoli e mascherine non a norma, sequestri nel Salernitano. A Pagani, i finianzieri della Compagnia di Nocera Inferiore hanno individuato - dopo specifici sopralluoghi e successivi riscontri invetigativi - una attività commerciale al cui intemo vi erano esposti, per Ia vendita, prodotti contraffatti.

Sequestrati oltre 7.600 giocattoli raffiguranti, tra l'altro, oltre a brand di serie televisive di successo, anche noti personaggi della Disney (come Topolino), della Marvel (Spiderman) e della MGA Enterteinment (in particolare Lol surprise), risultati palesemente falsi e non conformi agli standard di produzione delle famose case madri.

Il responsabile, un commerciante italiano, e stato denunciato per i reati di "introduzione nella Stato e commercio di prodotti con segni falsi" e "ricettazione".

Nel corso della stessa operazione, sono stati inoltre sottoposti a sequestro amministrativo piu di 1.000 dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, risultati essere non in linea con quanto previsto dalla normativa vigente prevista per la tutela del consumatore.