A cura della Redazione

Droga, armi, ordigni e sigarette di conmtrabbando trovati dai carabinieri nel corso di vari blitz nell'area nord di Napoli, tra Castello di Cisterna, Acerra e Brusciano. I controlli sono scattati nei rioni di edilizia popolare delle tre città della provincia.

Nella "219" a Brusciano, i militari hanno perlustrato le aree comuni degli stabili fin sopra i tetti, spesso utilizzati dalle "vedette" dei clan per "monitorare" l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. Nel corso delle attività i carabinieri hanno anche dovuto tenere a bada alcuni pitbull, verosimilmente utilizzati a protezione dei locali in cui avveniva lo spaccio di stupefacenti.

Rinvenuto, inoltre, un arsenale composto da una pistola Beretta 92 F Compact completa di caricatore, una pistola calibro 38 pronta a sparare e 55 cartucce Special dello stesso calibro, 5 munizioni calibro 9x21 e 4 cartucce calibro 380. Nel vano ascensore vi erano invece 4 bombe carta ad altissimo potenziale per le quali è stato necessario l'intervento del nucleo artificieri.

Sequestrati infine quasi 3 chili di hashish e 570 grammi di crack.

Sempre a Brusciano, sono stati individuati 2 depositi con diverse parti di auto rubate. Nell'abitazione di un 43enne del posto, i militari hanno sequestrato 5mila euro e 3 Rolex sui quali sono in atto accertamenti in relazione alla loro provenienza.

Nelle palazzine popolari di Castello di Cisterna, i carabinieri hanno sequestrato un pistola Beretta calibro 380 con caricatore e diverse dosi di marijuana pronte alla vendita. Arrestato un 19enne incensurato sorpreso all'interno di un palazzo: aveva preso una busta con dentro 30 dosi tra cocaina e crack nascoste sotto una mattonella di un gradino della scala condominiale. Nella Cisternina, invece, sequestrate dosi tra crack e cocaina.

Ad Acerra, infine, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per contrabbando un 36enne di origini marocchine. In un magazzino di via Tufo in uso all'uomo, hanno trovato "bionde" illegali per un peso complessivo di quasi 4 quintali.