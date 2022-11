A cura della Redazione

Spari in pieno giorno a Napoli, e per di più nei pressi di una scuola.

A Ponticelli un uomo di 48 anni è stato gambizzato in piazza Aprea. Era steso in terra quando una Volante della Polizia, che transitava in zona, lo ha notato. E' stato soccorso e le sue condizioni non destano preoccupazione. Ha riportato una ferita d'arma da fuoco alla gamba destra.

A pochi metri di distanza c'è l'istituto scolastico "Toti Borsi Giurleo". Sull'episodio indaga la Polizia.