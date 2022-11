A cura della Redazione

Dieci fendenti inferti alla moglie, arrestato dai carabinieri. I militari dell'Arma sono intervenuti presso un'abitazione di Giugliano in Campania dove una donna è rimasta gravemente ferita a causa dell'aggressione del marito.

L'uomo, un 37enne incensurato, è stato arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'accaduto ma pare che i coniugi abbiano litigato e, nelle fasi del diverbio, l'indagato l'avrebbe colpita più volte con una lama, forse un cacciavite o un coltello.

La vittima è stata trasportata in ospedale ed è ricoverata in prognosi riservata.