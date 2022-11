A cura della Redazione

Maxi sequestro di profumi contraffatti eseguito dalle Fiamme Gialle del Comando provinciale di Napoli. Nel corso di più interventieffettuati a novembre, i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre 28.000 prodotti tra profumi e rispettive confezioni, recanti marchi e loghi contraffatti di note case profumiere italiane e internazionali.

I finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore, in particolare, hanno scoperto delle vere e proprie boutique del falso, abusivamente allestite all’interno di depositi, nell’area a nord della provincia di Napoli, utilizzati per lo stoccaggio di prodotti di profumeria di marchi maggiormente in voga.

Denunciati, per l’ipotesi di reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, 2 egiziani e 4 napoletani. Sequestrati, nel complesso, 28.027 articoli tra profumi, prodotti per la cura della persona e rispettivi packagings.

La merce, già pronta per la commercializzazione con confezioni ingannevoli del tutto simili alle originali, avrebbe fruttato ingenti profitti illeciti sul mercato nero proporzionali a un controvalore desumibile dai listini ufficiali superiore ai 3 milioni di euro, anche in vista di un aumento della domanda connessa alle prossime festività natalizie.