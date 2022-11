A cura della Redazione

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a carico di un soggetto, già tratto in arresto unitamente ad un complice lo scorso mese di settembre per ricettazione di beni culturali.



Le successive indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno evidenziato ulteriori elementi indiziari a carico dell'indagato, per i reati ipotizzati di ricettazione aggravata e ricettazione di beni culturali.

Le perquisizioni eseguite presso l'ufficio e le abitazioni del soggetto hanno difatti permesso di accertare la presenza di numerosi beni di inestimbaile valore illegalmente detenuti e provento di furti, quali libri antichi e dipinti risultati essere oggetto di furto, centinaia di monete e reperti archeologi e oggetti in avorio lavorato di cui ne è vietato il possesso.





In particolare sono stati ritrovati il volume "Officia Sanctorum Salernitana", rubato presso la "Biblioteca Universitaria Area Umanistica Salerno"; un dipinto olio su tela raffigurante "Crocifissione", il cui furto fu consumato al Castello Mercogliano; un dipinto, tecnica olio su tela, con cornice, raffigurante "Gesù - episodio Via Crucis", trafugato presso la Chiesa di Santa Margherita del Comune di Olevano Romano (RM); quattro volumi datati 1541, provento del furto commesso in danno della Biblioteca del Convento di San Pietro ad Aram di Napoli; un volume "Marmora Pisaurensia Notis. Illustrata", rubato presso la Biblioteca Comunale Liciniana" a Termini Imerese; un unguentario in vetro con fondo piatto, con corpo conico e lungo collo cilindrico autentico dell'età imperiale I-II Sec. d.C.