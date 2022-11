A cura della Redazione

Pioggia e venti fortissimi. Il maltempo sta sferzando la Campania, in particolare la fascia costiera della regione, su cui si stanno abbattendo violente mareggiate con onde alte diversi metri.

In mare, interrotti i collegamenti con le isole del golfo, Ischia, Capri e Procida.

Pre-allertate le sezioni operative e i reparti sommozzatori dei vigili del fuoco nonché le squadre di Protezione Civile, già numerosi gli interventi effettuati in queste ore.

Sulla linea Circumvesuviana, l'EAV ha predisposto l'impiego di autobus sostitutivi o di supporto nell'eventualità ci fossero problemi per la circolazione ferroviaria. Le partenze sono da Pompei Santuario (piazza Falcone e Borsellino), Poggiomarino (via Iervolino), Nola (piazza d'Armi), Villa Regina (nei pressi della Stazione di Boscoreale), Ottaviano (piazza Mercato), Sorrento (piazzale Stazione), Pianura (via Montagna Spaccata).

Insomma, uno scenario da "codice rosso" anche se l'allerta diramata dalla protezione Civile è arancione, e persisterà per tutta la giornata.

(nella foto e nel video, le mareggiate sull'isola di Capri - Agenzia Promediacom diretta da Louis Molino)