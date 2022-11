A cura della Redazione

Nuovi disagi per gli utenti Circumvesuviana. Dalle 12.30, la circolazione ferroviaria è interrotta sulla tratta Torre Annunziata-Poggiomarino. La causa è da addebitarsi all'allagamento della Stazione di Scafati.

I treni in partenza da Napoli per Poggiomarino limitano a Torre Annunziata e ripartono da Torre Annunziata per Napoli, fa sapere l'EAV.

E' istituito servizio sostitutivo con bus sulla tratta Torre Annunziata-Poggiomarino.