A cura della Redazione

Stavano facendo sesso nel bagno di un'area di servizio sulla Tangenziale di Napoli, due uomini sanzionati.

La Polizia Stradale di Fuorigrotta è intervenuta a seguito di numerose lamentele giunte al gestore della Stazione da parte di alcuni avventori.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto uscire dal bagno riservato agli uomini una persona in evidente stato di imbarazzo e, una volta all’interno, hanno sorpreso i due "amanti" che stavano consumando un rapporto sessuale.

Sono stati identificati per un 63enne ed un 52enne, per loro è scattata un'ammenda di ben 20mila euro per atti osceni in luogo pubblico.