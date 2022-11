A cura della Redazione

Danni e disagi per il maltempo nella giornata di ieri. La Protezione Civile della Campania è intervenuta in diverse località del territorio, portando in salvo alcune persone che erano rimaste bloccate in casa a seguito degli allagamenti dovuti alle copiose piogge.

Nell'area vesuviana, le principali criticità si sono riscontrate a Torre del Greco, dove alcuni automobilisti si sono impatanati in via De Gasperi e in alcuni sottopassi.

A Castellammare di Stabia, il fiume Sarno è esondato creando notevoli difficoltà in via Ripuaria e via Napoli. Sono state portate in salvo tre famiglie e alcuni dipendenti di una azienda, trasportati su un gommone.

Problemi anche ad Ischia, dove è letteralmente crollato in mare il muro di contenimento di via Mazzella.

Nel Salernitano, i tecnici del Genio Civile della Regione Campania sono intervenuti anche a Nocera Inferiore, a causa del crollo della parete di un alveo, ed è stato necessario effettuare un intervento di somma urgenza.

Allagata la Stazione ferroviaria di Castel San Giorgio: la circolazione dei treni tra Mercato San Severino e Nocera è rimasta ferma per alcune ore.

La Regione Campania ha inviato al sindaco di Nocera Superiore mille sacchi di sabbia da utilizzare a protezione degli argini e anche di alcuni locali a rischio situati al piano terra.

La Protezione civile della Regione Campania, con squadre di volontari, ha portato in salvo anche numerosi abitanti di Forino (Avellino) dove in località Celzi si sono verificati consistenti allagamenti e una signora con tre figli nella zona industriale di Sassano, in provincia di Salerno. Gli interventi sono stati attuati grazie all'utilizzo di gommoni.

Disagi anche per i viaggiatori della Circumvesuviana. Causa allagamento, dopo quella di Scafati, è stata chiusa anche la Stazione di Pompei Santuario sulla tratta Napoli-TorreAnnunziata-Poggiomarino. Stamattina è stato ripristinato il regolare servizio, con i convogli che dunque tornano a fermare a Pompei Santuario.