Spacciava droga in costiera sorrentina, arrestato pusher di Boscotrecase. I carabinieri della Stazione di Vico Equense hanno notato, a Seiano, un'auto con a bordo un uomo. Vista l'ora tarda e la zona, piuttosto isolata in questo periodo, hanno deciso di "osservare".

Un giovane si è avvcinato alla vettura e avviene lo scambio droga-soldi. A quel punto intervengono i militari dell'Arma che fermano e perquisiscono entrambi. L'acquirente viene trovato in possesso di una dose di cocaina, mentre l'uomo a bordo della vettura aveva a disposizione altre 5 dosi della stessa sostanza.

Per V. I., 36enne boschese già noto alle forze dell'ordine, sono scattate le manette ed è ora in attesa di giudizio, Il "cliente" invece è stato segnalato al Prefetto in qualità di assuntore di stupefacenti.