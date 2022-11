A cura della Redazione

Nubifragio abbattutosi sull'isola d'Ischia alle 5 di stamattina. Situazione critica soprattutto a Casamicciola. Qui, una frana ha travolto una casa, sarebbero 5 le persone disperse, continuano le ricerche di altre eventuali rimaste coinvolte.

Un'auto invece è finita in mare, salvati i due occupanti. Sono decine le vetture trascinate dalle colate, uno scenario di distruzione totale.

Sul posto al lavoro i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i soccorsi, insieme alla Protezione civile, per aiutare la popolazione. Strade invase da colate di fango e detriti, insomma una situazione drammatica. Continui gli allagamenti e gli smottamenti del terreno.

Difficoltà a raggiungere l'isola con motobarche ed elicotteri a causa del maltempo che sta imperversando. Rinforzi stanno giungendo anche da Napoli.

I sindaci dei Comuni isolani hanno emanato una ordinanza con la quale si invitano i cittadini a restare in casa per non intralciare le operazioni di soccorso.

AGGIORNAMENTO

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo aver sentito la Prefettura di Napoli, comunica che al momento ci sono 12 dispersi. "La situazione è molto grave", ha detto il titolare del Viminale.