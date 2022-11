A cura della Redazione

Massiccio dispiegamento delle forze dell'ordine per far fronte all'emergenza scaturita dalla frana di ieri a Casamicciola sull'isola d'Ischia.

Polizia, carabinieri, guardia di finanza, impegnati nel prestare soccorso e con mezzi tecnici.

"Agli 80 carabinieri normalmente presenti sull'isola, che da subito si sono attivati nelle ricerche dei dispersi, si sono aggiunti altri 21 militari del Reggimento Campania. Sono dotati di veicoli fuoristrada, in grado di raggiungere anche le zone più difficili - spiega il Generale Enrico Scandone -. Oggi ne arriveranno altri 10. Si tratta di un potenziamento fortemente voluto per aumentare le capacità della macchina dei soccorsi, per controllare il territorio ed evitare episodi di sciacallaggio. Con le 10 unità del Reggimento Campania - prosegue l'ufficiale dell'Arma - arriveranno anche 6 carabinieri forestali, 3 saranno dotati di droni, 2 sono specializzati in materia di dissesto idrogeologico. I loro rilievi saranno messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria".

Sono 150 i vigili del fuoco presenti a Ischia. In queste ore stanno scandagliando i fondali del porto di Casamicciola alla ricerca di eventuali dispersi trascinati in mare nelle auto, se ne trovano diverse proprio nello specchio d'acqua, letteralmente inghiottite dalla lava di fango e detriti generatasi dallo smottamento dell'area montuosa a seguito del nubifragio di ieri mattina.