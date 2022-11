A cura della Redazione

Sale purtroppo il numero delle vittime della frana che ha devastato Casamicciola, sull'isola d'Ischia.

I vigili del fuoco hanno estratto il cadavere di una anziana, sempre nella zona di via Celario, dove in precedenza era stato individuato e recuperato il corpo di una bambina. È l'area in cui si stanno concentrando le ricerche di eventuali altri superstiti. Li infatti duverse case sono state sitrutte dalla furia della colata di fango sviluppatasi dal Monte Epomeo.

Sono 3 dunque i morti accertati, 9 i dispersi non ancora rintracciati.