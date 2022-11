A cura della Redazione

È di 7 morti, finora, il bilancio della frana che ha investito ieri Casamicciola sull'isola d'Ischia.

I corpi privi di vita di 5 persone sono stati recuperati oggi dai vigili del fuoco in via Celario. Altri due invece sono stati individuati ma non ancora estratti dal fango che ha ricoperto le abitazioni coinvolte.

Tra le vittime accertate (cinque al momento, altre due, come detto, in attesa di essere recuperate) una bambina di 5-6 anni e, secondo notizie trapelate, anche un neonato di appena 21 giorni.

Ieri era stato trovato il cadavere di una 31enne.

Nel dramma, arriva anche una buona notizia. Sempre nella stessa zona, sono state tratte in salvo tre persone, tra cui una anziana 90enne non deambulante.

Altre famiglie invece attendono di essere portate via dalle loro case in dissesto dai soccorritori.