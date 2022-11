A cura della Redazione

Prosegue la mobilitazione della Protezione Civile di Torre del Greco a sostegno dei soccorritori a Casamicciola, dopo l'alluvione di sabato scorso che spazzato via vite umane, case e auto.

Dopo l'invio di volontari e i mezzi dell'IRT, partiti alla volta di Ischia immediatamente dopo la tragedia, il Comune - guidato dal sindaco Giovanni Palomba - ha predisposto quello di ulteriori sette operatori dell'associazione "Torre Vesuvio Pro Natura", attivati dalla Sala Operativa regionale.

"Una condizione di criticità seria - le parole del sindaco Palomba -. Massima solidarietà dalla nostra città e dall'intero nostro territorio alla comunità ischitana, e piena collaborazione agli operatori tecnici e a quanti stanno lavorando senza sosta, notte e giorno, per ripristinare l'ordine nella comunità di Casamicciola".

Prevista, inoltre, giovedì mattina la partenza di altre due squadre e di nuove unità operative.

Attualmente, sull'isola sono impiegati, come dispostivi, l'intero modulo idrogeologico, pompe galleggianti - necessarie alle operazioni di soccorso - e diverse attrezzatture per lo scavo: un bobcat, una pala meccanica ed un carro attrezzi, utilizzate in questa prima fase alla rimozione del fango.