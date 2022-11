A cura della Redazione

Cinque persone arrestate per furto e - una di loro - anche per ricettazione di un mosaico d'epoca pompeiana trafugato nel novembre 2011 in una villa storica a Torre del Greco.

Le misure cautelari nei confronti degli indagati - tre uomini e due donne - sono state eseguite dagli agenti del Commissariato di Polizia corallino. I tre uomini coinvolti sono finiti in carcere mentre per le due donne sono stati disposti i domiciliari.

Per i cinque, l'accusa è di furto in abitazione, uno deve rispondere, come detto, anche di ricettazione.

Le indagini, coordinate dalla Procura oplontina ed espletate dai poliziotti della Squadra Investigativa e dalla Scientifica in relazione alle attività tecniche, sono partite a seguito della denuncia di un cittadino circa il furto, nella sua dimora, di una cassaforte con orologi di lusso (Rolex, Cartier, Eberhard, solo per citarne alcuni) di elevato valore economico, monili e pietre preziose per un totale di circa 100mila euro, oltre alla somma di 9mila euro in contanti.

Grazie anche alla visione delle immagini della videosorveglianza cittadina, è stato possibile identificare i presunti autori materiali del trafugamento (i tre uomini), e le due donne che avrebbero fatto da basisita e vedetta.

Nel corso delle investigazioni, poi, perquisendo le abitazioni degli indagati, furono rinvenuti e sequestrati gli indumenti indossati al momento del reato, oltre ad oggetti di elevato valore rubati in alrtre circostanze.