A cura della Redazione

Il Questore di Napoli ha emesso sette provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento.

Due di questi, della durata di due anni, sono stati adottati nei confronti di un 25enne e un 40enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia, che lo scorso 21 novembre si erano resi responsabili di una rapina aggravata in via dei Tribunali a Napoli e, per tale motivo, erano stati denunciati.

Un altro, della durata di un anno, è stato irrogato ad un 20enne tunisino che lo scorso 20 novembre, in via Mezzocannone, era stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ancora, quattro provvedimenti, della durata di un anno, sono stati emessi nei confronti di altrettante persone, di età compresa tra i 15 e i 19 anni, che nella serata dello scorso 25 giugno a Portici, presso il “molo del Granatello”, avevano aggredito due minori. Erano stati denunciati per minacce aggravate e lesioni personali ed uno di loro anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Infine, altri due provvedimenti, della durata di tre anni, sono stati emessi nei confronti di due cittadini del Gambia, di 24 e 35 anni, che nel pomeriggio di mercoledì 23 novembre in piazza Bellini erano stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e per false attestazioni a Pubblico Ufficiale.