A cura della Redazione

Droga e una pistola nel suo locale: condannato ristoratore. Lo scorso aprile, Alfonso Contieri, titolare del ristorante pizzeria L'Incrocio di Torre Annunziata, era finito in carcere, poiché in un borsone rinvenuto nel suo locale i carabinieri e i finanzieri trovarono una pistola carica e diversi panetti di cocaina purissima.

Il gup del Tribunale di Torre Annunziata ha condannato Contieri - assistito dagli avvocati Antonio De Martino e Ciro Ottobre - a 6 anni e 6 mesi di reclusione.

L'accusa aveva chiesto per l'imprenditore la condanna a 10 anni di carcere.

Ex panificatore divenuto ristoratore, con la passione per la politica, Contieri ha confessato in aula ed ha ottenuto la concessione delle attenuanti generiche perché incensurato.