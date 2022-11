A cura della Redazione

Sarebbe stata individuata la zona con i corpi di altre due persone seppellite dalla coltre di fango e detriti che ha spazzato via la loro casa in via Celario a Casamicciola, a seguito del violento nubifragio e della frana di sabato scorso. Lo si apprende da RaiNews.

Sarebbero dei genitori dei tre fratelli (Michele, Francesco e Maria Teresa Monti) i cui cadaveri sono stati recuperati dai vigili del fuoco nei giorni scorsi. Il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, smentisce precisando che le vittime accertate restano 8. Lo stesso Prefetto ha poi detto che le scuole resteranno chiuse ad Ischia, su tutta l'isola, fino a sabato, e che gli sfollati sono saliti a 280. In caso di nuove allerte meteo, ha poi precisato nel corso di un incontro comn i giornalisti a Casamicciola, dove si è riunito il CCS (comitato coordinamento soccorsi), si procederà all'evacuazione dei residenti dalle aree a rischio.

Proseguono, intanto, incessanti le attività dei soccorritori, in particolare i vigili del fuoco stanno impiegando oltre 180 uomini tra sommozzatori, topografi, team speleo, USAR (urban and search rescue), COEM (il nucleo comunicazione emergenze), dronisti ed esperti in conduzione mezzi movimento terra.