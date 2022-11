A cura della Redazione

Tre arresti per contrabbando di sigarette a Melito di Napoli. I carabinieri della Comagnia di Marcianise hanno bloccato in falgranza un 68enne ed un 49enne, di Napoli, ed un 73enne di Melito mentre, in corso Europa, stavano trasbordando diverse scatole dalle loro autovetture.

Controllando il loro contenuto, i militari hanno rinvenuto numerose confezioni di "bionde" di varie marche prive del contrassegno dei Monopoli di Stato.

Estendo poi le ispezioni in due box-garage in uso ai tre, sono stati rinvenuti 4.556 pacchetti di TLE, per un peso di 91 kg, 6 cellulari e 330 euro in contanti.

Gli arrestati sono finiti ai domiciliari e nelle camere di sicurezza, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.